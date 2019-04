Critiques sur les institutions : Le Président du Conseil constitutionnel recadre les débats

Dans son discours précédant la prestation de serment du Chef de l’Etat Macky Sall, le Président du Conseil constitutionnel Papa Oumar Sakho a tenu à recadrer le débat sur la fiabilité des Institutions. Même si, a-t-il dit, que le CC ne se faisait pas d’illusions sur la contestation de la loi sur le parrainage pour laquelle il avait le dernier mot.

« Le Conseil constitutionnel malgré le caractère non public et non contradictoire de ses procédures, mais conscient que sa mission de sauvegarde de la volonté de l’électeur et de garantie de la sincérité du scrutin doit s’appuyer sur une démarche empreinte de transparence, a ouvert ses activités à la présence des représentants des candidats et à des personnalités sans affiliation connue à une entité politique. Ce choix se justifiait par le souci d’instaurer un climat apaisé, non pas au sein de la société dont la sérénité n’a jamais été prise à défaut, mais entre les différents acteurs politiques » a-t-il rappelé.

Le conseil constitutionnel ne se faisait cependant pas d’illusions, car la contestation principielle de la loi sur le parrainage et la contestation de la mise en œuvre de ladite loi, et au-delà, la contestation des institutions, fera t’il aussi savoir. Ces institutions a-t-il cependant conclu, si souvent prises à partie, aujourd’hui, sont pourtant celles qui en l’espèce de douze années ont permis deux alternances démocratiques...