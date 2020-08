Critiqué pour son livre : « mission impossible de réfuter les faits… », affirme TAS

L’ancien ministre de l’énergie Thierno Alassane Sall dans son livre « le protocole de l’Elysée », met à nu la gestion sous les régimes de Wade, mais aussi de Macky Sall. Des révélations contenues dans le livre qui lui ont valu, ce week-end, de la part de ses anciens camarades de l’Alliance pour la République (APR), des critiques singulières, allant même jusqu’à lui réfuter son « statut d’homme d’État ».

Les critiques ont fusé de partout. Et ce matin le leader de « la République des Valeurs » a tenu à leur apporter la réplique. Et comme un certain Idrissa Seck, « jusqu’à l’extinction du soleil », Thierno Alassane Sall jure que c’est mission impossible « de réfuter les faits exposés ». « Quand exposer des crimes est traité de crime, on est dirigé par des criminels. Les prédicateurs à gages feraient mieux de réfuter les faits, mission impossible ! » a-t-il écrit sur sa page officielle.