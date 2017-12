Cristiano Ronaldo sportif de l'année

Déjà sacré l'an dernier, le footballeur portugais, vainqueur de la Ligue des Champions avec les Madrilènes, a obtenu 159 points et devant le champion du monde de Formule 1, le Britannique Lewis Hamilton (143 points). Le Suisse Roger Federer occupe la 3e place.



Côté féminin, la nageuse suédoise Sarah Sjöström est 5e et première dame avec 75 points. Nafissatou Thiam, championne du monde de l'heptathlon et athlète mondiale de l'année à l'IAAF, est classé 25e, première Belge, avec 11 points. Elle est 9e chez les dames.