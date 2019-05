Cristiano Ronaldo se paie la voiture la plus chère du monde à plus de 6 milliards de FCFA

Quand on a un salaire annuel de 31 millions d'euros, on peut se permettre certaines folies. On parle de la star du football Cristiano Ronaldo, amateur de voitures sportives, il s'est offert la voiture la plus chère du monde à 11 millions d'euros....

Selon le média espagnol Marca, le quintuple ballon d'or, Cristiano Ronaldo pourrait être l’acheteur de l’unique voiture de Bugatti ”La Voiture Noire." Une perle rare qui serait la voiture la plus chère du monde jamais construite. Elle a été présentée récemment au salon de l’automobile de Genève 2019.



Le quotidien Espagnol de préciser que, Ronaldo a dépensé 11 millions € (9,49 millions £, plus de 6 milliards de FCFA) pour ce modèle unique de la prestigieuse marque Bugatti. Un lot de consolation pour CR7 récemment sorti de la ligue des champions par l'Ajax qui avait battu la Juventus en quart de finale...