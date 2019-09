Cristiano Ronaldo raconté par les autres : De Maradona à Zidane en passant par Romario et Rio Ferdinand…

- Diego Maradona : « Certains joueurs sont touchés par la grâce. Nous autres, Argentins, nous sommes fiers que Messi ait choisi son pays d’origine et qu’il n’ait pas voulu jouer pour l’Espagne. L’autre est un monstre. Ronaldo incarne la puissance à l’état brut. C’est aussi un véritable sorcier. »



- Zinedine Zidane : "Cristiano vient d'une autre galaxie. Son nom est synonyme de buts. C’est un joueur unique en son genre."



- Rio Ferdinand« C’est un dieu vivant du football. Il réussit des choses inimaginables. Il détient tous les records. En Ligue des champions, il a battu tous les records possibles. »



- Ronaldo (Brésil): « Je m’entraînais parce qu’on m’y obligeait. Lui, il s’entraîne parce qu’il aime ça. Rares sont les footballeurs qui prennent autant soin de leur corps et qui possèdent une telle envie de progresser. Il est incroyable. »



- Romario : Cristiano Ronaldo fait partie des cinq meilleurs joueurs de l’histoire du football. C’est un garçon très déterminé, qui possède un indéniable talent."



- Fernando Santos : (Sélectionneur Portugal) : « Il y a des génies de la peinture et des génies de la sculpture. Lui, c’est un génie du football. »



- Conor McGregor (Champion UFC Fighting) : « Cristiano est un athlète, un individu et un entrepreneur hors du commun. Sa rigueur, son perfectionnisme et son investissement dans son métier ont été et restent une source d’inspiration pour de nombreux enfants qui jouent au football. Regardez ce qu’il a fait en Ligue des champions, à 34 ans : un triplé d’anthologie, alors que la pression était à son paroxysme. Et contre l’Atlético de Madrid, l’une des meilleures défenses d’Europe. C’est fabuleux ! »



- Giorgio Chiellini« : Ronaldo est comme Usain Bolt et Roger Federer. C’est un OVNI."



- João Felix (Atletico Madrid) :« C’est un travailleur exceptionnel, un exemple pour tous les footballeurs. Il domine la scène mondiale depuis des années et je pense qu’il va rester encore longtemps au sommet. Son absence se fait sentir au Real Madrid."



- Gareth Bale : « Cristiano est un footballeur incroyable. Regardez tout ce qu’il a fait au Real Madrid, les buts qu’ils a marqués et qu’ils continuent de marquer en Italie. »



- Rui Costa (Ancien international Portugais) : « Qu’est-ce qui le différencie des autres ? Son ambition. Je n’ai jamais vu un champion aussi insatiable. Il joue chaque match comme si c’était le dernier de sa carrière. »







- Virat Kohli (Joueur de Cricket) « : Pour moi, il a relevé tous les défis qui se sont présentés à lui. C’est le joueur le plus complet que je connaisse et son éthique professionnelle reste inégalée. C’est un modèle. Je pense qu’il n’y a pas beaucoup de gens comme lui. C’est aussi un meneur d’hommes et ça me plaît. Je l’adore. En plus, il possède une formidable force de caractère."







- Krzysztof Piatek (Attaquant Milan AC) : « Ronaldo a tout pour lui. C’est le meilleur joueur au monde actuellement. Je pense même qu’il est le plus grand footballeur de tous les temps. »







- Ruben Neves (Attaquant Wolverhampton) : « C’est le plus grand de tous les temps. Pour moi, ça ne fait aucun doute. »







