Cristiano Ronaldo : « La Juve gagnera la ligue des champions… »

À bientôt 35 ans, l’international Portugais a toujours soif de victoires et de trophées.

Le Portugais ne manque point d’énergie et ne compte lâcher de sitôt. « J’ai toujours la force et le désir de continuer à gagner » laissait entendre le Portugais à ce sujet.

Et concernant son club, Cristiano se lâche avec optimisme. « La Juve gagnera la Ligue des champions » a-t-il assuré avant de continuer « Je ne sais pas si cela arrivera cette année ou l’année prochaine, mais ça viendra. » Une « prémonition » à suivre de très près…