Crises sociales, jeunesse en détresse : le nouveau parti ALLURE se dresse comme le contre‑poids du pouvoir


Dans un discours tonitruant, Babacar Diop, leader du tout nouveau parti ALLURE (Alliance pour les Urgences de la République), a secoué le paysage politique sénégalais en promettant de rompre avec les impasses du passé. Le mouvement se donne pour mission de répondre aux urgences sociales, économiques et démocratiques du pays : chômage massif des jeunes, pauvreté persistante, fractures territoriales et fragilité des institutions. ALLURE se veut une alternative crédible, audacieuse et profondément républicaine, plaçant la justice sociale et le bien être des Sénégalais au cœur de son action. Diop a insisté : « Oui, le Sénégal mérite mieux. Oui, le Sénégal peut mieux », lançant un appel solennel à tous les citoyens, y compris la diaspora, à rejoindre ce mouvement d’avenir enraciné dans la réalité nationale mais ouvert au monde.

 

Le parti ambitionne l’implantation de ses structures dans les 557 collectivités territoriales et au sein de la diaspora, transformant ainsi chaque Sénégalais en acteur de cette alternative collective. ALLURE se présente comme un parti rassembleur, pragmatique et capable de secouer l’establishment politique. Avec une stratégie claire de conquête pacifique du pouvoir et un engagement ferme pour la transparence et la démocratie, le lancement d’ALLURE marque le début d’une nouvelle ère politique où l’action concrète et la responsabilité citoyenne priment sur le discours politique traditionnel. L’heure est au changement : le Sénégal pourrait bien vivre un raz de marée politique inédit.

Dimanche 28 Septembre 2025
Karim Ndiaye



