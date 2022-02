Crise scolaire : le G20 minimise les efforts du gouvernement et déroule son 5ème plan d’action.

Le G20 des syndicats d’enseignants du Sénégal a annoncé, ce 28 février, le lancement de son 5ème plan d’action de 3 jours successifs de grève à compter de ce mardi 1er mars.



En conférence de presse, l’organisation a jugé insuffisants les efforts consentis par le gouvernement dans les négociations avec les syndicats d’enseignants représentatifs. « Force est de reconnaître que l’objectif principal qui consiste à la correction des iniquités criardes enregistrées dans le système de rémunération des agents de la fonction publique demeurent encore une préoccupation », a expliqué Ardo Fall, coordinateur du G20.



Selon ce dernier, le combat qui avait suscité beaucoup d’espoir est dévoyé et s’est soldé par une augmentation des salaires qui est très loin du gap à combler. Ainsi donc, le G20 entend observer les mardi, mercredi et jeudi, une série de débrayages et de grèves.