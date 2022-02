Crise scolaire : la Fédération de l’Éducation et de la Formation invite l’État à faire face à ses responsabilités

Suite aux nombreuses perturbations de l’école sénégalaise notées ces derniers jours, la Fédération de l’Éducation et de la Formation (FEF) condamne cette situation. Ainsi, la Fédération invite l’État à faire valoir sa responsabilité de protection des citoyens et de leurs biens et exhorte tous les acteurs à plus de retenue pour sauver l’école sénégalaise du chaos.

« Depuis quelques jours, l’école sénégalaise traverse une crise qui affecte tous les segments du système éducatif, y compris le sous-secteur de l’enseignement privé. Nous constatons que les grévistes en arrivent à déloger leurs camarades des établissements privés d’enseignement sur l’étendue du territoire national », lit-on dans le communiqué parvenu à la rédaction.

Selon l’organisation, le niveau de violence a commencé à causer des dommages et préjudices inestimables avec des bus saccagés et plus gravement des élèves blessés.