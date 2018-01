Crise scolaire et universitaire : Aj / Pads dénonce le non-respect des accords signés avec les syndicats

Selon un communiqué reçu par Dakaractu ce jeudi, le Mouvement national des enseignants de Aj / Pads (Mneaj) a tenu un séminaire d’évaluation de la situation sociopolitique du pays ce samedi 30 décembre 2017.

Les camarades de Mamadou Diop Decroix, estimant que l’Ecole et l’Université sénégalaises sont secoués par une « grave crise », ont, à l’occasion, défini les stratégies qu’ils pensent capables de renforcer l’implication de leur mouvement dans les luttes en cours des enseignants.

Pour mémoire, le séminaire avait aussi pour objectif de débattre des perspectives de restructuration du mouvement dans le cadre de l’actuel processus de sa massification.

Après des débats larges et approfondis, le Mneaj a tenu à dénoncer avec vigueur « le non-respect par le gouvernement des accords signés avec les syndicats de l´enseignement depuis plus de cinq ans ». « Le Mneaj s´est également indigné de la dégradation avancée des conditions de travail des élèves et des enseignants ainsi que de la précarisation continue des différents corps du secteur, toutes choses qui viennent confirmer l´incompétence du régime », a poursuivi le communiqué.

« En ce qui concerne l´Université, la non prise en charge des revendications des enseignants-chercheurs, en dépit des efforts et sacrifices qu´ils ont consentis pour la stabilité de l´institution, démontre à suffisance l´irresponsabilité et le manque de vision des autorités », dénonce le Mouvement national des enseignants de Aj / Pads.

« Le Mneaj estime que la seule issue offerte aux organisations syndicales d’enseignants et à tous les autres secteurs agressés, reste le combat ferme et sans relâche face à un régime obnubilé par le clinquant et le tape-à-l’œil. Il décide dans ces conditions de renforcer son implication aux côtés des forces sociales pour continuer de faire pression sur le gouvernement afin qu´il apporte des solutions diligentes aux préoccupations des enseignants et à celles de tous les autres travailleurs », renchérit notre source.

« Au plan interne, le séminaire du Mouvement national des enseignants Aj a formulé d’importantes propositions à l’endroit de la direction du parti allant dans le sens de l’organisation, de l’implantation et de la massification du mouvement à l’échelle du pays. Il a, à cet égard, insisté sur le renforcement de l´École du parti notamment par l’implantation d’antennes régionales pour se rapprocher davantage des jeunes militantes et militants pour une bonne assise politique et idéologique », termine le communiqué.