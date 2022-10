Crise scolaire et socio-économique : les jeunes de la ligue démocratique dénoncent la non accessibilité de certaines écoles et déplorent le retard des fonds de dotation des mairies.

Face à la presse nationale ce samedi 15 octobre 2022, au siège de la ligue démocratique, le mouvement des jeunes de la ligue démocratique sont montés au créneau. Ils déplorent les conditions d'études et de travail à l'école marquées par les inondations, les abris provisoires, le déficit d'enseignants, et dénoncent la flambée sans précédent des prix des denrées de première nécessité, qui va inévitablement déteindre sur la hausse des fournitures scolaires, les fonds de dotation non encore disponibles...



« La rentrée scolaire qui est dans un contexte très difficile marqué par les inondations et la flambée sans précédent des prix des denrées de première nécessité, qui va inévitablement déteindre sur la hausse des fournitures scolaires, ce qui ne laisse indifférent aucun acteur du système éducatif. Le respect des accords, la résorption du gap des abris provisoires, le recrutement massif d'enseignants de qualité (il y a beaucoup de diplômés dans la rue à compter des poteaux... », a déclaré Moustapha Senghor, Président du Mouvement Démocratique des Jeunes de la Ligue Démocratique (L.D.), membre du Bureau Politique et par ailleurs Président de la Commission chargée de l'éducation et de la Formation à la Mairie de Tattaguine.



« Les inondations, l'accès aux établissements, les abris provisoires, le déficit d'enseignants, le démarrage des enseignements apprentissages, la cherté des fournitures, les fonds de dotation non encore disponibles, la période de soudure et la famine avec les récoltes très peu prometteuses. Il y a aussi là l'urgence d'aider rapidement les élus locaux à travers les fonds de dotation : car, il faut le dire, en toute vérité, les passations de service sont très proches de la réouverture scolaire. C'est une situation particulière... », a ajouté Moustapha Senghor.



Selon lui, les parents doivent accompagner et exhorter les enfants à aller à l'école tout en s'y rendant parfois pour s'enquérir de leur comportement; les élèves doivent travailler rigoureusement dans la discipline et la persévérance afin de réussir leur vie par les études. Les enseignants doivent endosser et assumer le sacerdoce de leur noble mission pédagogique et s'appliquer avec patriotisme tout en restant solidaire dans la diffusion et le partage du savoir. Les chefs d'établissement et autres membres de l'administration doivent garantir l'équité, le respect, la transparence dans la gestion des ressources scolaires, sans favoritisme ni ostracisme ni gabegie. La considération mutuelle, la rigueur, l'engagement patriotique, la vérité, l'équité et la sincérité doivent être dans les interactions.