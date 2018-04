Crise scolaire : Penda Mbow invite les enseignants à accepter les propositions de l’Etat

La célèbre historienne, Penda Mbow, a profité du débat organisé sur Dakaractu Tv ce vendredi pour se prononcer sur la crise scolaire. « Il est temps que cette grève s’arrête. Les syndicats n’ont qu’à accepter les propositions de l’Etat et le reste viendra après. Si vous allez dans les pays les plus développés au monde, l’école est soutenue par la société à travers des instruments comme les fondations. Je suis encore enseignante, il faut savoir que nos pays manquent de ressources. C’est le Sénégal qui perd si on laisse les choses perdurer », a exhorté cette haute figure de la société civile sénégalaise au téléphone de Badara Diop.