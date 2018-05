Crise scolaire : Les maux et solutions de l’école sénégalaise décortiqués

Il s’agit de la 3ème rencontre du genre initiée par l’As Quotidien et le club Convergences Plurielles qui s‘est tenue cet après-midi à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. D’éminents professeurs, enseignants, chercheurs, élèves et étudiants ont pris part à ce colloque dont le thème était « Quelles solutions novatrices pour l’école publique ? » Pour l’ancien recteur de l’UCAD, Abdou Salam Sall qui a axé son intervention sur les conclusions des assises nationales de l’éducation, l’éducation ne devrait pas être considérée comme une affaire d’État, mais une question sociétale qui doit permettre à tous les différents acteurs «de mobiliser une initiative forte aux cotés de l’État.» Autre point qu’il a soulevé concerne la nécessité de faire la synthèse entre les différents systèmes éducatifs à savoir le système traditionnel, l’enseignement religieux et celui des colons.

Selon Saourou Sène, secrétaire général du SAEMS, une école stable passera par le respect des accords signés entre l’État et les organisations syndicales.