Crise scolaire : « Le Haut Conseil du Dialogue n’a pas joué son rôle » (Saourou Sène, SG SAEMS)

En marge de la grande conférence organisée ce mercredi 09 mai à l'UCAD par l’As Quotidien et le club Convergences Plurielles, différents panélistes ont eu à dérouler leur présentation sur les maux que traverse l’école sénégalaise. Une occasion bien choisie par le secrétaire général du SAEMS pour jeter des piques sur le Haut Conseil du Dialogue Social et le Comité National du Dialogue Social section éducation.

Pour le responsable syndical, ses institutions n’ont pas joué leur rôle en temps de crise du système éducatif. « Les institutions qui ont été mises en place pour faciliter le dialogue en situation de crise n’ont pas joué leur rôle qui consiste à anticiper sur les crises et au besoin interpeller le gouvernement mais aussi de dire quand ça ne marche pas afin de situer les responsabilités... »