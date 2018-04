Crise scolaire : Abdoulaye Ndoye invite Macky Sall à s’inspirer de Wade pour mettre fin à la grève

Intervenant, téléphoniquement, à l’émission « Grand Débat » organisée ce vendredi sur Dakaractu Tv, Abdoulaye Ndoye du G 6 a invité le président de la République a, d’autorité, prendre pour une décision pour mettre fin à la crise scolaire, à l’image de son prédécesseur Me Abdoulaye Wade en 2007. « Si on se soucie de la qualité de l’école sénégalaise, il faut mettre les enseignants dans de bonnes conditions. Seul le président de la République a la clef de la solution. C’est lui qui peut prendre une décision politique comme l’a fait Me Abdoulaye Wade en 2007 », a encouragé M. Abdoulaye Ndoye.



« Nous n’avons pas de positions figées. Il faut se concentrer sur l’origine de la crise. C’est l’Etat qui n’a pas respecté ses engagements, alors que durant l’année scolaire 2016-2017, il n’y a pas eu de grève. Tout est parti des ponctions opérées sur les salaires entre novembre et décembre. Quand ils été saisis, ils ont excipé d’une erreur et nous avons passé l’éponge. Quand le Premier ministre nous a reçus au mois de janvier, nous lui avons rappelé les accords qui n’ont pas été respectés », dixit Abdoulaye Ndoye, qui a listé les points de discorde.