Crise sanitaire / L’appel du ministre de la santé aux acteurs : « Nous avons le devoir et l’obligation de remédier aux difficultés qu’éprouve cette frange de la population… »

Dans un contexte sanitaire troublant, marqué d’abord par le décès de Astou Sokhna qui mis tout un secteur en ébullition, le ministre de la santé et de l’action sociale invite encore à la retenue.



Dans la salle de réunion du ministère à l’occasion de la signature de convention avec l’Alliance And Gueusseum, Abdoulaye Diouf Sarr, face à la situation sanitaire qui prévaut, invite les acteurs à se montrer disponibles face aux préoccupations des patients.



« Je profite de cette occasion liée à la signature de convention, pour lancer un appel au calme, à la sérénité et invite tous les travailleurs de la santé et de l’action sociale, à poursuivre le travail, à continuer aux côtés des malades et à demeurer surtout vigilants pour faire face à la situation », dira Abdoulaye Diouf Sarr devant les acteurs de l’Alliance And Gueusseum et d’autres membres de son département ministériel.



En effet, le ministre de la santé et de l’action sociale rappelle l’impératif de faire preuve de responsabilité et de mesure en adoptant une posture détachée de toute considération subjective tout en manifestant son soutien à ses collègues. « Il est important de faire confiance à la justice. En ce moment précis, une frange de la population éprouve des difficultés dans le domaine de la santé. Nous avons le devoir et l’obligation d’y remédier », reconnaît le ministre Abdoulaye Diouf Sarr qui ne s’empêchera pas à inviter le monde syndical regroupé autour des questions sanitaires, à cesser la grève et d’engager avec le gouvernement les solutions pour un secteur sanitaire apaisé.