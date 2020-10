Crise post-électorale : Les deux vice-présidents de l'UFDG libérés.

Arrêtés lundi vers 20 heures à leur sortie du domicile de leur leader Cellou Dalein Diallo, puis conduits à une destination inconnue selon le candidat "perdant" de la présidentielle, les deux vice-présidents de l'UFDG sont libres.







Selon la presse guinéenne consultée à Dakaractu, Fodé Oussou Fofana et Kalemodou Yassané, ont été conduits à la direction de la police judiciaire (DJP).



« Il nous a reçus avec le plus grand respect et considération. N’ayant aucun motif pour nous retenir, il nous a libérés sans conditions. C’est lui-même qui nous a conduits dans nos domiciles respectifs. Le commissaire Fabou a vraiment agi en professionnel… », rapporte la presse guinéenne qui a interrogé le Dr Fodé Oussou Fofana, vice président de l’UFDG.