Crise post-électorale : Les Guinéens de New-York devant le consulat pour protester.

Comme au Sénégal, la communauté guinéenne de la diaspora investit les rues des différentes grandes villes du monde. Ce jeudi, ce sont les ressortissants de New York qui se sont présentés devant le consulat. Tous les chants hostiles au président sortant, Alpha Condé sont scandés par ces guinéens, militants de Cellou Dalein Diallo qui les a appelés à manifester davantage pour « sauver la victoire ».



Ces guinéens exigent le départ d’Alpha Condé qui selon eux a perdu la présidentielle. Ainsi, ils scandent « No justice, no peace » (quand il n'y a pas de justice, il n’y a pas de paix)