Crise post-électorale Guinéenne : Les recommandations des missionnaires.

Après avoir fait le tour de tous les protagonistes du conflit post-électoral, la mission conjointe de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations Unies, a publié ses premières recommandations.



Ainsi ils ont recommandé la levée du bouclier contre Cellou Dalein Diallo afin qu'il puisse se déplacer. "Elle exhorte les autorités guinéennes à lever ce dispositif dans la perspective d'un dialogue inclusif".



L'autre fait majeur annoncé par les émissaires de la communauté internationale, c'est les dispositions à intervenir ou à envoyer des soldats pour le maintien de l'ordre et de la paix.



"La mission conjointe a assuré les autorités et les parties prenantes guinéennes de sa disponibilité à les accompagner pour le maintien de la paix et de la stabilité en Guinée", soutiennent-ils.



La mission a demandé aux autorités de faire en sorte que "les forces de défense et de sécurité agissent avec retenue et professionnalisme", dans la gestion des manifestations.