Crise post-électorale / Cellou Dalein Diallo : « La communauté internationale a abandonné les Guinéens »

Dans un entretien accordé à nos confrères de africaguinee, le candidat de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, regrette l'attitude de la communauté internationale. Il les accuse sans les nommer de laisser pourrir la situation.



"Cette communauté internationale aurait dû ouvrir un dialogue avant et éviter la crise. Depuis un an, les guinéens sont en train de manifester contre le 3ème mandat, pour exiger des élections législatives transparentes, la communauté internationale n’a pas pu contraindre le tyran à accepter le dialogue. Finalement, c’est ce qu'Alpha a voulu qui a été fait", regrette l'opposant.



Poursuivant, il accuse : "On est abandonné. On est en train de tuer des Guinéens. On est à plus de 130 morts dans le cadre de la lutte contre ce 3ème mandat. On s’attendait à des actes forts de la Cedeao pour marquer sa solidarité avec le peuple de Guinée. On n'a pas eu droit à cette assistance", fait-il savoir.