Crise malienne : Y’en a marre condamne les sanctions imposées par la CEDEAO et milite pour une solidarité panafricaine.

Les décisions imposées au peuple malien par la CEDEAO après la prise du pouvoir par l’armée malienne ne sont pas du goût du mouvement Y en a marre qui condamne sans réserve ce qu’il qualifie de décisions malheureuses qui reviennent à imposer un embargo et des sanctions économiques prises par les chefs d’Etat de la CEDEAO contre les maliens.



Pour l’organisation, la CEDEAO a bien été informée de toute la faillite du système politique, administratif et de gouvernance sous le régime du président Ibrahima Boubakar Keïta, mais elle n’a rien fait, relèvent Aliou Sané et ses camarades.



Pour une sortie de crise, Y en a marre en appelle à une solidarité panafricaine et engage le président Macky Sall à œuvrer dans cette voie.