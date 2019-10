Crise malienne : "Nous avons sur notre territoire des forces spéciales qui mènent des opérations à l’insu des autorités maliennes’" (Pr Issa Ndiaye, ancien ministre malien)

Le Mali est un pays en guerre, c’est la conviction de l’ancien ministre de l’éducation malienne, Pr Issa Ndiaye qui renseigne que son pays est aujourd’hui pris d’assaut par des forces spéciales étrangères qui mènent des opérations dans la plus totale discrétion et à l’insu des autorités étatiques. Alors qu’il prenait part à la conférence du Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (Frapp) sur le thème sécurité, terrorisme, souveraineté et panafricanisme, le président du Forum civique "espace de réflexion et d’action", a profité de la tribune pour informer sur la présence de 34 bases américaines secrètes de Dakar jusqu’à Djibouti non sans avancer des précisions sur le nombre important de terroristes qui sévit dans l’espace malien. Le Pr Issa Ndiaye dénombre quelques 30.000 forces étrangères dont 3000 djihadistes qui se trouvent sur le territoire malien. Pour le militant associatif, la crise malienne est à aller voir dans la géopolitique pour pouvoir comprendre les enjeux actuels et non dans le laxisme des autorités, la situation est beaucoup plus profonde que cela, soutient-il. Tant que la présence des forces étrangères devient accrue au Mali, plus l’insécurité gagnera du terrain, alerte l’ancien ministre malien de l’éducation.