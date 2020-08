Crise malienne : La France fait part de sa position.

La France, à travers une déclaration de Jean-Yves Drian, a fait part de sa position concernant la mutinerie qui s’est engagée aujourd’hui à Kati au Mali. Et c’est pour « condamner avec la plus grande fermeté cet évènement », si l’on en croit la déclaration du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.



« A cet égard, la France partage pleinement la position exprimée par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) dans le communiqué qu’elle vient de faire paraître et qui appelle au maintien de l’ordre constitutionnel et exhorte les militaire à regagner sans délai leurs casernes », lit-on dans la déclaration.



M. Drian renseigne que la France réaffirme avec force son plein attachement à la souveraineté et à la démocratie malienne. « Les autorités françaises au plus haut niveau restent très attentives à l’évolution de la situation au Mali », poursuit la note.