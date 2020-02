Crise interne dans Macky2012 : Me Moussa Diop appelle à l’unité et lance un appel à Macky Sall.

« Ce qui importe, c’est l’utilité qu’on peut apporter à notre coalition dans l’accompagnement au président Macky Sall ». Ce sont les mots qui sont sortis de la bouche de Me Moussa Diop pour ainsi appeler à l’unité et à la solidarité dans la coalition. Se concevant « toujours légitime » comme coordinateur de la coalition Macky2012, contrairement à certains membres de la coalition qui confirment toujours sa suspension, Me Moussa Diop jugera que, ce qui importe, « grand ou petit », c’est le résultat sur le terrain (comme pour répondre ainsi à certains membres qui joueraient à la minimisation). Terminant son propos, le directeur général de Dakar Dem Dikk lancera un appel au président de la République de recevoir la coalition. « Mr le président Votre coalition vous invite à la recevoir le plus rapidement possible… », lance-t-il à l’endroit du président de la coalition Macky2012.