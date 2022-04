Crise en Ukraine : Indisponibilité de carburant aviation à l'AIBD et les précisions de Doudou Ka.

Les impacts de la crise en Ukraine ont été très fortement ressentis dans certains pays d'Afrique, notamment au Sénégal surtout dans le secteur de l'aviation. En effet, le Directeur général de la Société de manutention de carburant aviation, Baye Momar Kébé, a informé le Directeur général de AIBD, Doudou Ka, dans une lettre, de l'indisponibilité de carburant aviation kérosène à l'aéroport.



De ce fait, Baye Momar Kébé précise que les opérations de ravitaillement des aéronefs ne pourront plus se poursuivre à compter du mercredi 20 avril 2022 à 12 h, et ce, pour une durée provisoire de deux semaines. Ainsi, il invite le Directeur général de l'AIBD, Doudou Ka, à informer les concernés.



À cet effet, le Directeur général de l'AIBD, Doudou Ka, assure avoir pris les mesures transitoires. Selon lui, cette situation consécutive à une conjoncture internationale défavorable, conjuguée aux tentions inédites sur les prix de certaines matières premières, ont fortement perturbé le système d'approvisionnement en kérosène de ladite société.



À l'en croire, toutes les mesures utiles et nécessaires ont été prises pour faire face à la situation nouvelle.

Par ailleurs, M. Ka indique que AIBD Sa étant un acteur principal de la plateforme aéroportuaire nationale, s'est résolument engagé dans la recherche de solutions afin d'assurer la continuité des activités aéroportuaires au niveau du Sénégal.



Ainsi, le Directeur général de l'AIBD a demandé aux opérateurs aériens opérant à l'aéroport International Blaise Diagne de prendre, à partir du samedi 17 avril 2022, les dispositions nécessaires pour transporter la quantité de carburant nécessaire leur assurant l'autonomie en carburant des vols retour...