Crise en Casamance : Edmond Bora succède à Abdou Elinkine Diatta et gonfle le rang des Sg autoproclamés du Mfdc.

Edmond Bora, ex conseiller politique de feu Abdou Elinkine Diatta, a succédé à ce dernier qui s’était autoproclamé Secrétaire général du Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC) à Mangoucouro. L’information nous est parvenue ce matin. Et ceci, trois mois après la mort d’Elinkine, Mangoukroto a trouvé son nouveau patron. Du coup, il est aujourd’hui le troisième actuel Secrétaire général autoproclamé après Mamadou Nkrumah Sané et Salif Sadio.



Contactées pour vérifier l’information, les autres factions du Mfdc ont battu en brèche cette autre nomination.



Pour rappel, Edmond Bora était un des quatre conseillers de l’Abbé Augustin Diamacoune Senghor, avec Mamadou Diémé, Sarani Manga Badiane et Sanoune Bodian. Après la prison en 1982, il s’est réfugié en Gambie avant de rejoindre Abdou Elinkine Diatta au siège de Mangoucouro.