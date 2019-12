Crise des valeurs : Néné Fatoumata Tall plaide pour « des actions hardies pour inverser cette tendance aux conséquences économiques et sociales néfastes »

L’entrée en vigueur du budget-programme interpelle tous les acteurs du processus budgétaire, qui, chacun en ce qui le concerne, se doit d’opérer sa propre mue. C'est dans cette optique que s'est ouvert, ce mardi 17 décembre, un atelier de mise à niveau des agents du ministère de la Jeunesse.

Prévue pour deux jours, la session de réflexion et de partage sur le budget programme réunit les directeurs nationaux et chefs de service déconcentrés dudit département ministériel. Le ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, venue présider l'ouverture officielle des travaux, a déclaré que « le chantier de la modernisation des finances publiques est consubstantiel à l’évolution des mentalités qui promeuvent la transparence et l’efficacité en matière de gestion des affaires publiques ».





À cet effet, Néné Fatoumata Tall a estimé que « la réforme des finances publiques, inhérente au nouveau cadre harmonisé issu des directives de l’Uemoa de 2009, nous installe aujourd’hui à la croisée des chemins. Et le Sénégal, à l’instar des sept autres pays de l’espace communautaire, se trouve à un moment charnière dans l’évolution de son système budgétaire, marqué par de profondes mutations qui appellent un changement irréversible de nos pratiques en matière de prévision et de gestion de la dépense publique ».

Par ailleurs, le ministre de la Jeunesse a précisé que la session de mise à niveau vient également à un moment où le pays reste confronté à une crise des valeurs, un déficit de civisme et un manque de discipline qui affecte toutes les couches de la population.

« Il apparaît urgent d’entreprendre des actions hardies pour inverser cette tendance aux conséquences économiques et sociales néfastes. Et donc préjudiciables à la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent », a indiqué Néné Fatoumata Tall.

Le deuxième jour de cet atelier sera consacré à une redéfinition des contenus et domaines d’intervention de l’éducation populaire, devenue une exigence d’ailleurs, dans la perspective de forger un nouveau citoyen libre et démocratique.