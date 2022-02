Crise de l’enseignement : Ces incohérences et limites qui continuent de diviser les acteurs et les autorités (syndicaliste)

Les organisations syndicales réunies autour du Sels/A, de l’Uden etc..., n’ont pas encore décidé de retourner à l’école. Conscients des conséquences de leurs actes, ils ont manifesté leur volonté de continuer leur grève jusqu’à la satisfaction de leurs revendications. Et cette posture, Abdou Faty, secrétaire général national du Sels/Authentique, membre du G7, l’a confirmé ce mardi 15 février 2022, au détour d’une réunion des membres à Saint-Louis.



À l’école Macoudou Ndiaye, sise à Ndiolofène, où ils se sont donné rendez-vous, ce matin, le syndicaliste et ses camarades en ont profité pour clarifier leur position par rapport à cette conjoncture actuelle où l’État du Sénégal dit avoir injecté 69 milliards pour les enseignants. ‘’C’est le moment de partager avec les camarades pour dire que les 69 milliards, à la limite c’est de l’arnaque parce que, naturellement, après calcul, au gain final, on ne se retrouve pas avec 50 000 F. Tout le salaire, naturellement, est pris par les impôts, c’est inadmissible. Donc il faudrait rétablir la vérité pour qu’effectivement, on ne bluffe pas le contribuable, pour dire qu’on a mis l’argent du contribuable chez les enseignants et constater au finish, que les enseignants n’ont pas 40 000 F, c’est inadmissible’’, a dit M. Faty.



‘’Aujourd’hui, nos camarades sont décidés et déterminés avec nous pour que l’État fasse des efforts. L’exercice de ce matin c’est que nos camarades nous disent, quel est le seuil de satisfaction à atteindre, pour qu’on ne fasse pas des va-et-vient parce que l’heure est grave. Donc on est en train de stabiliser, sur le seuil, les propositions, à titre d’exemple, pour le relèvement de l’indice l'État nous a proposé 60%, nous nous proposons 90%. Les camarades peuvent nous donner quel est le seuil à atteindre et quel est le niveau de satisfaction pour que, si l’État bouge, qu’on puisse prendre la décision sur place et qu’on ne puisse pas venir pour leur demander leur avis’’, a confié le Secrétaire général national du Sels/ Authentique, au micro de Dakaractu.





Face à face entre État et syndicalistes de l’enseignement le samedi prochain





‘’C’est vrai que l’État du Sénégal nous a proposé des panoplies d’augmentation. C’est le cas, par exemple, de l’Indemnité de recherche documentaire étalée sur 2 ans ; l’augmentation également de l’Indice du point indiciaire, sur 2 ans. Maintenant, il nous demande de tout faire pour aller vers un accord avant le mois de juin, parce que ce sera le temps de la Lfr (Loi de finance rectificative) si on réussit à bâtir un consensus, l’État pourra dès le mois de juillet commencer à dérouler. Maintenant, la balle est peut-être dans notre camp pour qu’on puisse se décider. Si on trouve un consensus, on va discuter sur l’étalement. L’État dit être prêt’’, a-t-il signalé.



Il reconnaît également que des propositions leur avaient été faites. ‘’Le gouvernement nous a fait des propositions. Mais on a relevé beaucoup d’incohérences et de limites. Les autorités ont elles-mêmes reconnu qu’elles n’ont pas terminé leur document et qu’elles vont prendre le nôtre dès demain (mercredi 16 février) et faire des croisements, refaire leur document pour peut-être, samedi nous présenter quelque chose. C’est l’occasion qui nous a permis aujourd’hui, d’en discuter avec les camarades.



Au chapitre des incohérences, il en cite deux. ‘’Quand on voit un censeur qui a une indemnité supérieure à celle d’un principal, c’est une incohérence. Parce que le principal a les tâches administratives, financières et pédagogiques. Alors que le censeur n’a que des tâches pédagogiques. Il y a également des dysfonctionnements, a-t-il souligné. Il en veut pour preuve que la proposition qui leur a été faite s’appuie sur des simulations sur le bulletin de salaire d’un enseignant de classe exceptionnelle qui a fait 20 ans de service. ‘’Un enseignant qui a fait 20 ans de service qui se retrouve avec une augmentation de 30 000. Imaginez celui qui a fait 2 ans de service, il se retrouve au mois avec une augmentation de 4 000 F imposée en plus. Donc par conséquent, il fallait qu’ils aillent policer leur document pour que naturellement, le samedi qu’on se rencontre de manière concrète qu’on défiscalise et qu’on rehausse certaines indemnités. Et je pense qu’on trouvera un compromis. En attendant, le combat continue et tout le monde s’y met pour que nos doléances soient définitivement prises en compte. Mais il faut que le gouvernement pose des actes concrets et arrête cette tromperie. On nous avait leurré l’année dernière relativement aux indemnités de logement, mais cela ne sera plus le cas, cette fois-ci’’, a-t-il dit pour conclure.