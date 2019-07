Crise de l’Ecole publique sénégalaise : L’ADEPT mène la réflexion (Reportage)

C’est une nouvelle approche de la lutte syndicale dans l’éducation, que l’Alliance pour la défense de l’École Publique et des travailleurs (ADEPT) prône pour une meilleure défense des intérêts des travailleurs de l’école publique sénégalaise. Ce congrès ordinaire, 2ème du genre, a permis de mener la réflexion autour du thème ‘’syndicalisme et droit à l’éducation’’ pour se pencher sur les difficultés que traverse le système éducatif.



Sur la plateforme revendicative, l’organisation syndicale juge insuffisants les efforts consentis par le gouvernement et évoque un manque de considération à l’égard des syndicats les moins représentatifs.



Venue marquer sa présence, la représentante du ministère de l’éducation nationale a pour sa part pris le contre pied.



l’Adept déplore par ailleurs la dispersion notée dans l’organisation de la lutte syndicale qui constitue une contrainte majeure pour l’obtention de résultats probants.



L’Adept va, à travers ce 2ème congrès ordinaire, réfléchir sur des pistes de solution relatives à la crise que traverse l’école publique. Les conclusions qui sortiront des travaux seront partagées avec les différents partenaires syndicaux et avec l’État à travers le ministère de l’éducation nationale.