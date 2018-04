Crise dans le système éducatif : Le saltigué Mamadou Mbengue Baïda appelle à des concertations entre les acteurs

En prélude des journées de la communauté lébou du Cap Vert, le saltigué Mamadou Mbengue Baïda et le comité d'organisation ont tenu une conférence de presse pour faire le point sur les préparatifs de ces activités. Comme à l'accoutumée, les 2 et 3 Mai prochains, les communautés lébou procéderont à un rituel de sacrifice pour prier contre les maux qui gangrènent la société.

En marge de cette conférence, le Saltigué Mamadou Mbengue Baïda, par ailleurs président du comité des parents d'élèves de Yoff, s'est prononcé sur la crise qui sévit dans le système éducatif sénégalais. Ce dernier appelle les syndicats d'enseignants et le gouvernement à des concertations en vue de trouver des solutions à ces grèves illimitées...