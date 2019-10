Crise aux îles Comores : Les ressortissants comoriens s'associent à la mouvance citoyenne Sénégalaise pour dénoncer les exactions du régime.

En Conférence de presse, ce lundi 28 octobre à Dakar, les membres de la diaspora Comorienne et la société civile comorienne se sont mobilisés pour dénoncer les exactions récemment notées aux îles Comores. Une rencontre organisée de concert avec la mouvance citoyenne Sénégalaise telle que le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP), Y en a marre etc... ainsi après un ralliement à la cause guinéenne, le Sénégal à travers sa société civile et ses plateformes citoyennes, s'engage encore plus dans cette lutte pour la sauvegarde des démocraties Africaines. Lors de son allocution, Saïd Mze Tadjidine, délégué général pour la défense des droits de l'Homme, est revenu sur l'actuelle situation qui régnait aux Comores : " Les Comores se trouvent une fois de plus précipités dans une nouvelle crise politique ; avec une rapidité inouïe, la situation s'est nettement dégradée... Les libertés individuelles et collectives piétinées, la constitution violée, la liberté d'expression et d'opinion bâillonnées..." Dénonce- t-il tout en mettant l'accent sur les cas de détentions arbitraires qui ne concernent pas moins de deux anciens présidents, trois vice-présidents, deux gouverneurs, deux parlementaires sans oublier les journalistes et autres voix dissidentes au régime…