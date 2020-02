Crise au sein de Macky2012 : Ibrahima Sall joue au "médiateur"...

Depuis quelques jours, la coalition Macky2012 traverse une crise de leadership. Une situation assez tendue ces derniers jours entre leaders de la coalition. Le Président du Mouvement pour la démocratie et les libertés (Model) est l’un des membres fondateurs de la coalition Macky 2012. Il a été aussi le premier coordinateur de la coalition. C’est dans cette perspective qu’il a pu effectivement être sollicité par une délégation avec sa tête Me Moussa Diop qui est venu le rencontrer ce Mardi à son domicile.



Etant secouée par une crise interne depuis le début de l’année, la coalition Macky2012 a besoin d’unification et d’ouverture. Ce qui est d’ailleurs souhaité par Ibrahima Sall qui a même eu à recevoir Adji Mbergane Kanouté, et d’autres membres de la coaltion.



En recevant Me Moussa Diop, l’ancien ministre de l’éducation proposera « l’option de solution interne et d’éviter l’extrapolation des problèmes qui peuvent même influer négativement sur la coalition car, sa survie politique dépend de la cohésion de ses membres".



À l'en croire, "la meilleure manière de mettre en musique sa vision, c'est de lui donner une forte base politique et ceci, nécéssite que la coalition Macky2012 continue à jouer son rôle moteur", soutiendra l'ancien coordinateur.



Après cette visite de Me Moussa Diop, le président du mouvement pour la démocratie et les libertés réaffirme son engagement à jouer la médiation pour conserver les acquis de la coalition au sein de la mouvance présidentielle...