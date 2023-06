Crise au Sénégal : Les USA se prononcent sur les scènes de violence et les cas de décès…

Le bal des communiqués se poursuit depuis le début des troubles sociopolitiques notés sur le territoire sénégalais depuis quelques jours. Cette fois-ci, ce sont les États-Unis d’Amérique qui se sont prononcés par le biais d’une déclaration de presse faite par Matthew Miller, le porte-parole du département d'état.



Le document en question revient sur le constat fait depuis le début des manifestations qui ont engendré plusieurs morts et des millions de FCFA en dégâts matériels. Les USA qui restent dans une posture d’observateur ont fait savoir que : « En tant qu'ami et partenaire solide du Sénégal, les États-Unis sont troublés et attristés par la violence et les dégâts dont nous avons été témoins dans de nombreuses régions du pays. Nous offrons nos sincères condoléances aux familles et aux amis des personnes décédées, et nous souhaitons un rétablissement rapide et complet aux blessés.»



Par la suite, il a effectué un rappel des fondamentaux démocratiques qui ont toujours caractérisé le sénégal dans sa gouvernance. Des acquis à préserver selon Matthew Miller… « Le solide bilan du Sénégal en matière de gouvernance démocratique, d'État de droit et de coexistence pacifique est quelque chose dont le peuple sénégalais peut être fier à juste titre. Nous exhortons toutes les parties à exprimer leurs points de vue de manière pacifique. »



Une invitation qui intervient quelques jours après le lancement du dialogue national par le Président Macky Sall le 31 mai dernier avec la quasi-totalité des acteurs politiques et de la société civile.