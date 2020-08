Crise au Mali : Karim Keïta aurait trouvé refuge en Côte d'Ivoire.

Alors que on père se trouvait encore entre les mains des putschistes, Karim Keïta aurait trouvé refuge dans un pays frontalier du Mali.



Selon lsi-africa lu à Dakaractu, l’ancien président de la Commission Défense et sécurité à l’Assemblée nationale se trouverait en Côte d’Ivoire. Il aurait quitté le pays il y a deux jours et aurait rallié Abidjan par voie terrestre.



D’après le même site, le fils de l’ancien président du Mali n’est pas en terrain inconnu en Côte d’Ivoire. Présenté comme un proche de l’actuel Premier ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, ils partageraient la même loge maçonnique.