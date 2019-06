Crise au Bénin / L'appel retentissant de Me El Hadj Diouf au président Sall : "Je vous demande solennellement, Mr le président Macky Sall de rappeler Talon à l'ordre !"

« Dakar, ville symbolique dans la lutte contre la dictature. On a voulu lancer l'appel à partir de Dakar, ancienne capitale de l'AOF, pour venir en aide aux Béninois! » C'est par cette phrase choc que Me El Hadj Diouf a lancé un appel solennel au président Sénégalais Macky Sall, l’invitant ainsi à s’entretenir avec son homologue Béninois sur la situation alarmante qui sévit au Bénin selon lui. Me Diouf d’exhorter les instances dirigeantes Africaines à inviter le président Patrice Talon à consacrer les droits de ses concitoyens…