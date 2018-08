Crise à la Société sénégalaise de Réassurance : Le DG adjoint claque la porte

La Société sénégalaise de Réassurance est en train de vivre une crise interne qui risque de secouer la structure, si rien n’est fait. Des voix s’élèvent pour dénoncer le maintien de l’actuel Directeur général à la tête de la société. A 72 ans, Moussa Diaw boucle ses 30 ans à la tête de la Direction créée en 1988. Nos sources renseignent que l’organisation n’a jamais effectué d’audit, ni de contrôle de gestion, non sans confier que M. Diaw veut promouvoir son jeune frère, actuellement Directeur technique, pour lui succéder à la tête de la société. D’ailleurs, la tension est montée d’un cran depuis qu’une telle information circule dans l’entreprise, surtout que le Conseil d’administration avait jeté son dévolu sur le Directeur général adjoint Adama Ndiaye pour le remplacer. Ce dernier, selon notre source, a été coopté pour six mois, le temps de se familiariser avec les dossiers en attendant le départ de Moussa Diaw pour la retraite. Mais, il se trouve qu’il n’a pas pu jusque-là rejoindre son poste car le vieux Moussa Diaw, deux ans après, n’a pas bougé d’un pouce.

Une réunion de crise prévue aujourd’hui

Las d’attendre, Adama Ndiaye, par ailleurs Président de la FANAF (Fédération des sociétés d’assurance et de réassurance de droit africain), a déposé sa lettre de démission lundi dernier sur le bureau du PCA qui n’est autre que l’ancien député Rewmiste Oumar Sarr. Mais, le Conseil d’administration a rejeté la demande de M. Ndiaye et compte tenir une réunion de crise aujourd’hui pour statuer sur la question. A rappeler que la Société sénégalaise de Réassurance est une SA à participation majoritaire de l’État du Sénégal qui détient près de 29,31% suivi de la SCR du Maroc avec 19%. Le reste est composé de compagnies d’assurances sénégalaises. Le capital est de 8,5 milliards de f Cfa avec un chiffre d’affaires de 14 milliards de F Cfa.

L’As