Crise à la Sen’Eau : La gestion de la société décriée par l’intersyndicale adoubée par la coalition des confédérations syndicales.

L’intersyndicale des travailleurs de la Sen’Eau brocarde une fois de plus l’administration de la société qu’elle continue d’accuser de mauvaise gestion. Selon elle, l’administration « a fini de bafouer les règles les plus élémentaires de la charte éthique de l’entreprise, du bien-être au travail ainsi que la liberté syndicale. »



Dans une déclaration transmise à la presse, la coordination de l’intersyndicale a énuméré cinq points majeurs notés dans la gestion « nébuleuse » de l’administration : « le refus de négociations sérieuses pour l’augmentation des salaires des travailleurs à 40% ; la dégradation des conditions de travail qui installe le personnel dans une précarité sans précédent ; les affectations sanctions, arbitraires pour faits de grève ; les promotions internes non basées sur le mérite ; les entraves à la liberté syndicale dont le dernier acte date de vendredi avec la traduction en conseil de discipline pour motifs fallacieux assortie d’une proposition de licenciement du camarade Mouhammadou Rassoul Mbaye, délégué du personnel … », lit-on dans la déclaration.



L’intersyndicale appelle l’ensemble des travailleurs de la Sen’Eau à se mobiliser pour mener la lutte jusqu’à la restauration de l’équité, de l’éthique et la justice sociale. Elle promet d’intensifier la lutte si la direction ne compte pas reculer.



Même la coalition des confédérations syndicales de travailleuses et travailleurs du Sénégal (CCSS) est entrée dans la dense. Elle sonne la mobilisation des travailleurs de tous secteurs confondus pour mettre un terme à la spirale de licenciements de délégués du personnel dans les entreprises multinationales. C'est un acte prémédité qui risque de créer un précédent dangereux si l'on n'y prend garde, déjà le malaise social est profond dans cette entreprise comme dans son environnement avec une gestion de l'eau corsée par des factures trop salées au grand dam des ménages. C'est pourquoi, « la CCSS invite l'ensemble des travailleurs à l'assemblée générale des travailleurs de la Sen'Eau le mardi 18 octobre 2022 à partir de 10h devant la porte de la direction générale sise à Hann », lit-on dans leur déclaration...