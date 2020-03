Crise à l’université Assane Seck de Ziguinchor : Le ministre de l'Enseignement Supérieur reçoit les étudiants jeudi.

Une délégation conduite par le Président du Mouvement J'aime le Sénégal (J.A.S), Moulaye Camara, en présence de l'Imam Ratib de Ziguinchor, Ismaïla Aïdara, du président des prédicateurs de la région et du médiateur de l'Université Assane Seck, Nouha Cissé, à la gouvernance, a permis aujourd'hui (lundi) à l'exécutif local de rencontrer l'inter amicale des étudiants.



Cette séance de concertation a été une occasion pour le Gouverneur de rassurer les étudiants sur la pertinence de leurs revendications, mais également de la sincérité de l'État à apporter des réponses urgentes faisant de l'Université Assane Seck une Institution d'excellence.



Le Coordonnateur des étudiants, Mamadou Diarra Touré, a félicité et remercié le Président du (J.A.S) pour sa médiation avant de faire comprendre à l'autorité que ses camarades n'ont jamais voulu aller en grève, mais que leurs conditions d'études étaient inacceptables surtout au plan pédagogique.



Toutes les deux parties se sont accordées sur la nécessité de calmer la situation. Ainsi, le Gouverneur, sur demande des étudiants, a contacté le Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation qui a accepté de recevoir les étudiants jeudi prochain pour trouver une solution à leurs préoccupations.



Le Président du Mouvement J'aime le Sénégal s'est réjoui, à cet effet, de la réussite de cette médiation et a vivement remercié tous les acteurs...