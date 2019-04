Crise à l’UGB : Inacceptables

Les nombreuses crises cycliques de l’universite Gaston Berger de Saint - Louis commencent à agacer plus d’un. Cette situation est d’autant plus préoccupante pour les anciens ‘’sanarois’’ que nous sommes et qui suivent cette évolution avec beaucoup d’amertumes.

Cette université dont la première pierre a été posée par le président Léopold Sédar Senghor le 14 janvier 1975 a toujours été une référence pour le Sénégal, la sous - région et le continent de facon plus large.

Cette université qui a accueilli sa première cohorte de 600 étudiants le 17 décembre 1990, présente aujourd’hui un visage autre que celle souhaitée à sa création. Le début des années 2000 a vu la cadence commencer à s'accélérer.

Dans le rapport d'activité 2007 de l’institut universitaire, on peut lire "De 4 443 étudiants, en termes d’évolution d’effectifs en 2007, l’UGB compte atteindre quinze mille (15 000) étudiants en 2012-2013 et se stabiliser à vingt cinq mille (25 000) étudiants en 2017-2018." Ce meme rapport souligne que le budget de l'université est à 2 018 860 291 FRs CFA alors que les besoins réels sont autour de 4 219 183 582 Frs CFA.

Peut – on étre performant avec cette situation qui perdure jusqu’ à present?

La response est bien sure NON!!!

Toutefois, concernant nos fréres étudiants, il est:

- Inacceptable que la Coordination des Etudiants de Saint-Louis (CESL) puisse s’attaquer à l’autorité morale de l’université par le déversement d’eaux usées dans les locaux du rectorat. Ce geste qu’aucun des composantes de l’université ne peut tolérer est à condamner trés rapidement par cette méme CESL avec la présentation excuses.

- Inaceptable que des étudiants, quels que soient les différends, puissent en arriver, en 2019, à insulter des enseignants, le recteur, personne morale de cette institution compris;

- Inacceptable pour la CESL de monnayer le décés de Fallou SENE pour la résolution de leurs revendications sommes toutes pertinentes. Sur le dos de Feu Fallou SENE, le prix des tickets a été réduit et des bourses supplémentaires accordées. Ce frére martyr le restera pour longtems encore mais penser à sa famille à chaque fois que vous soulevez son cas dans le cadre de vos négociations.

- Inaceptable, qu’en 2019, ou l’UGB, connu pour son ouverture à travers les TIC, que les étudiants ne puissent utiliser les réseaux sociaux et tous les canaux disponibles pour informer, protester et sensibiliser les autorités et la population sur le niveau d’insalubrité que vit cette institution avec la mauvaise gestion des eaux usées;

- Inaceptable encore et encore …..

Concernant les autorités à tous les niveaux, il est:

- Inacceptable que les nombreuses problématiques soulevées par les étudiants et le personnel y travaillant ne trouvent un debut de solution qu’aprés des mouvements de violence;

- Inacceptable que la problématique de la gestion des eaux de l’UGB puisse en arriver à ce niveau. Pour rappel, la gestion des eaux usées des premiéres années de l’université ne pouvait pas étre aussi inquiétante avec un équivalent habitant tout compris qui ne dépassait pas 1000. A l’epoque egalement l’université de Saint Louis était entourée de dépressions naturelles et d’exploitations agricoles qui accueillaient ces rejets controlés. Aujourd’hui, l’UGB est cernée de tout part par de nombreuses cités habitées, instituts de recherches, administrations diverses, etc.

- Inacceptable que l’effectif actuel de l’UGB qui peut facilement correspondre a une petite ville ne puisse bénéficier d’un dispositif de collecte, d’évacuation, de stockage et de traitement de ces eaux usées produites par les différentes installations. Aujourd’hui, plus que jamais, la nécessité de la mise en place d’une mini station de gestion des eaux usées au sein de l’UGB est indispensable. Les eaux des installations de cette université (villages, cuisines, UFR, etc) et des cites voisines qui seront traitées par cette mini station pourront étre réutilisées pour l’arrosage de l’important espace vert que nous avons dans les villages, le tour d’oeuf, les nombreuses allées, les projets agricoles internes, etc.

- Inacceptable pour cette université qui dispose d’un des premiers départements en environnement de ne pas étre précurseur dans les innovations de gestion verte de son espace.



Ces nombreuses difficultés soulignées peuvent facilement trouver un début de réponse avec l’appel du President de la république à une salubrité citoyenne totale. L’état a une responsabilité importante à y jouer pour les investissements au dela du comportement indivuel de chaque étudiant

Nous osons espérer que le déclic national attendu pour le changement de comportement dans la salubrité publique de nos espaces communs de vie, aura comme fer de lance l’université Gaston Berger de Saint - Louis.



Mbaye Babacar DIAGNE

‘’Sanarois un jour, Sanarois pour toujours’’