Crise Ukrainienne : Le président Macky Sall pour un mécanisme de riposte face aux impacts économiques.

La crise ukrainienne s'est aussi ajoutée à la rencontre entre le président Macky Sall et le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass. En effet, le président en exercice de l’Union Africaine a invité la Banque mondiale à accompagner les pays africains à la mise en place d’un mécanisme de riposte face aux effets de la crise en Ukraine.



« Il y a une inflation réelle qui frappe les pays, alors il faudra mettre en place un mécanisme de riposte face aux impacts économiques de la crise ukrainienne. Ce mécanisme doit aider dans un système d’amortisseur, puisque les États ont été contraints de renoncer aux recettes fiscales qui étaient appliquées aux produits de base et cela n’a pas suffi », souligne le chef de l’État Sénégalais.



Pour sa part, David Malpass de rassurer que la Banque mondiale continuera d’accompagner les États pour faire face aux impacts de la crise en Ukraine. « L’invasion continue et nous avions décaissé 350 millions de dollars, il y a de cela deux semaines et nous continuerons à le faire pour soutenir les populations ukrainiennes. Le monde continue d'évaluer le niveau d’impact et de dommages causé par cette guerre et nous espérons davantage de mécanismes par les institutions internationales et cela inclut la Banque mondiale pour justement répondre à cette augmentation des prix et l’impact sur le budget », précisera le président du groupe de la Banque mondiale…