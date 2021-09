Criminalité financière : un nouvel ouvrage de Ngouda Fall Kane explore l'exemple du Sénégal et livre des pistes de solution au phonème

« La criminalité financière en Afrique et les moyens de lutte, l'exemple du Sénégal », c'est le titre du nouvel ouvrage de l'ancien inspecteur général d'État, Ngouda Fall Kane.

Dans la nouvelle publication, l'auteur s'ingénie à expliciter d'une part, la phénoménologie de la petite et méga criminalité financière et d'autre part à inventorier et à analyser les moyens et instruments de lutte définis et mis en œuvre par les États, notamment africains, les organismes internationaux, régionaux et sous-régionaux sous l'angle de leur adaptabilité, de leur pertinence et de leur efficacité, a résumé celui qui a été pendant 25 ans comptable direct du Trésor.

Ayant occupé la fonction de président de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), Ngouda Fall Kane s'appuie sur son expérience professionnelle en matière de corruption, de blanchiment de capitaux, etc, pour proposer une batterie de mesures tendant à une amélioration du système national de lutte contre la dimension économique et financière du crime organisé.