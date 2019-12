Criminalisation du viol et de la pédophilie : Le président Sall annonce l’application de la loi dans toute sa rigueur.

Lors de son discours à la nation, le président Macky Sall s’est félicité de l’adoption du projet de loi sur le viol et la pédophilie, ce lundi 30

décembre

, à l’assemblée nationale. Pour le chef de l’État :

Nous devons mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles, et mieux protéger l’enfance. »



Le président Sall voit dans cette démarche une manière de préserver et de sauvegarder une partie cruciale du tissu social : « Les femmes, les filles, sont nos mères, nos épouses, nos enfants. Elles constituent l’autre moitié sans laquelle notre tissu social est incomplet et méconnaissable. Dès lors, violenter une femme, violenter un enfant, c’est froisser et abîmer notre tissu social. »

Avec une politique de tolérance zéro, il s’agit selon le chef d’État sénégalais d’endiguer la spirale de violence envers cette couche vulnérable. « Ainsi, les peines applicables à ces actes ont été considérablement alourdies, sans possibilité de sursis…

Enfin, Macky Sall de réaffirmer son ambition de faire de l’éradication du « Fléau des Enfants-Talibés » : « Je suis tout autant déterminé à poursuivre la lutte contre le phénomène des enfants de la rue et leur maltraitance. » Soulignera-t-il lors de son adresse à la nation…

« La protection de la condition féminine et de l’enfance reste un défi de notre temps.