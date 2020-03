Criminalisation du viol : Le maillage des outils défendu pour une meilleure application de la loi.

La justice étant une oeuvre de responsabilité, il faut donc des hommes qui se l'approprient pour une meilleure application. Le juge Demba Kandji qui pense ainsi, appelle les magistrats à un partage d'outils pour bien appliquer la loi sur la criminalisation du viol. Il discutait du thème : " nouveautés et défis de la loi portant criminalisation de l'infraction du viol devant l'union des magistrats du Sénégal et la société civile. Une occasion saisie par Moundiaye Cissé de l'ONG 3D, de magnifier la convergence de vues sur le système judiciaire sénégalais. Selon lui, l'exécutif propose des lois, le législateur les adopte, les juges les appliquent mais la société civile suscite des réformes. Il faut donc une meilleure harmonisation et l'apport de tout un chacun pour une meilleure application de la loi...