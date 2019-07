Criminalisation du Viol au Sénégal : "J-Gen" mène le combat à travers une campagne de plaidoirie #Dafadiot

La campagne de plaidoirie #Dafadiot (il est temps en français) pour des mesures d'accompagnement efficaces de la loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie au Sénégal, a été lancée ce samedi à Dakar. Une campagne initiée par l'association "J-gen" et qui regroupe diverses organisations œuvrant pour la cause féminine.



Maïmouna Yade, présidente de l'association "J-Gen", lors de la cérémonie de lancement de ladite campagne, est revenue sur le rapport de la mise en oeuvre par le Sénégal de la convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes. Un rapport qui enregistre 60% des cas de viols décrits comme étant des agressions sexuelles. Des chiffres qu'elle trouve "élevés et paradoxaux" dans la mesure où "le Sénégal, dit-elle, est signataire de toutes les conventions internationales sur la violation faite aux femmes et aux filles".



Sur cette même lancée, elle signale que son association est en train "d'élaborer un document stratégique regroupant l'ensemble des mesures efficaces visant à accompagner la loi sur la criminalisation du viol". Leurs plaidoiries s'articulent autour "des mesures visant à faciliter l'accès à la justice, à protéger les mineurs, assurer la sécurité individuelle, orienter les interventions dans la lutte contre la débauche et la prévention sexuelle, renforcer l'éducation sexuelle inclusive, sensibiliser les jeunes sur les méthodes préventive entre autres".



Venu présider la cérémonie de lancement de ladite campagne, Ciré Lo, directeur de cabinet du ministre de la femme, de la famille et de l'enfant, a réitéré l'engagement du gouvernement sénégalais notamment celui du ministre Ndèye Saly Diop Dieng d'accompagner l'association "J-gen" dans son combat qui est une "campagne importante, juste et bonne". " "Nous allons travailler ensemble main dans la main pour que cette question de violence qui est au cœur de l'autonomisation de la femme, de l'émergence de notre pays, puisse être prise en charge de la meilleure façon. Mon ministère s'est engagé dans un processus de synthèse de l'ensemble des mémorandums présentés par les différentes associations de femmes pour aller vers une proposition concrète sur les mesures de prévention contre les menaces spécifiques qui pèsent sur les femmes et les jeunes filles".