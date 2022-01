Criminalisation de l’homosexualité : L’AIS affiche son soutien à « And Samm Jikko Yi », mais incite à une position apolitique.

L’Association Islamique pour servir le Soufisme (AIS) se dissocie des positions partisanes et politiques sur la question de l’homosexualité que certains exploitent pour inciter à un vote pour ou contre.



L’organisation religieuse qui exprime tout son soutien à l’association ‘’And Samm Jikko Yi’’, invite cependant à éviter d’entrer dans les considérations politiques sur le sujet et appelle les défenseurs pour la criminalisation de l’homosexualité d’en faire de même.



L’AIS qui s’exprimait, ce 20 janvier, à travers une déclaration sur le scrutin du 23 janvier, n’a pas omis d’évoquer la fermeture de la frontière entre le Sénégal et le Mali. Elle appelle la Cedeao à privilégier le dialogue en faveur du pays frère.