Crime passionnel : Un berger tue son rival à coups de bâton

Soupçonné d’entretenir une relation amoureuse avec sa copine, un berger tue son rival à coups de bâton.

Le drame a eu lieu dans le département de Linguère, plus précisément à Darou Miname Taif une localité de la commune de Gassane.

En effet, un jeune berger répondant au nom de Modou Diouf, d’une trentaine d’années a été tué à coups de bâtons par son rival Aliou Sène âgé de 28 ans. A en croire nos sources, une affaire de femme serait à l’origine de cette violente bagarre qui a viré au drame. Après un premier affrontement dans la matinée du dimanche, les villageois sont intervenus pour séparer les deux rivaux et chacun d’eux est rentré chez lui. Tout le monde pensait que la bagarre était finie. Mais la surprise générale Aliou Sène a attendu la tombée de la nuit pour se rendre au domicile de Modou Diouf pour se venger.

Armé de bâton Aliou Sène a trouvé son protagoniste déjà dans les bras de Morphée allongé sur une natte à côté de son petit frère.

Le sieur Aliou Sène roua plusieurs coups de bâton à Modou Diouf jusqu’à ce que ce dernier tombe raide évanoui. Il succombera plus tard à ses blessures. Après son forfait Aliou Sène a pris la fuite pour se fondre dans la nature. C’était sans compter avec la détermination des gendarmes de Linguère qui ont réussi à mettre la main sur lui. Arrêté et gardé à vue dans les locaux de la gendarmerie de Linguère, le meurtrier Aliou Sène a été déféré au parquet de Louga pour meurtre.