Crime de faune : Un trafiquant de perroquets protégés interpellé à Thiaroye

À la suite de la dénonciation du premier interpellé sur ses fournisseurs, une perquisition dans la région de Thiès a été organisée, informe un communiqué. Les perroquets gris du Gabon saisis lors de ce flagrant délit auraient été faussement bagués à la patte pour justifier de leur commercialisation alors même qu'ils sont intégralement protégés et ne peuvent faire l'objet d'une quelconque commercialisation régulière au Sénégal et encore moins être importés ou exportés du Sénégal car ils sont protégés par la Convention de Washington à son Annexe 1, interdisant tout commerce International de cet oiseau à son état sauvage. Quant au Ara Aranaura, originaire d'Amérique du Sud qui a lui aussi été saisi en flagrant délit de commercialisation, il ne possédait lui non plus, aucun document d'accompagnement en bonne et due forme avec la législation sénégalaise et la CITES, assure la même source. Cette dernière de rappeler que tous ces perroquets dit "d'ornement et de compagnie" , sont strictement contrôlés et protégés par le Code de la Chasse et de la Faune du Sénégal et par l'organe de gestion CITES basé à la Direction des Eaux, Forêts et Chasse à Dakar et qu'il convient pour ne pas participer à leur disparition à l'état sauvage à cause de leur trafic intensif et ainsi tomber en infraction de détention, commercialisation et circulation de ces espèces partiellement ou intégralement protégées, de se rapprocher de ces dits services avant leur acquisition, détention, circulation et commercialisation.