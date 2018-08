Cri du cœur des habitants de Ndogal Tadjele : « Nous manquons de tout.... Nous avons des armes, nos cartes d'électeurs »

C’est un cri du cœur lancé par les habitants du village de Ndogal Tadjele, situé dans le département de Dagana. Ils étaient sortis dans la rue pour exprimer leur courroux. A en croire Mor Fall, porte-parole des habitants du village et de ses environs, Ndogal Tadjele manque de tout. En effet, l’absence d’électricité et de poste de santé, le manque d’infrastructures sont entre autres les réelles doléances de ces 800 âmes qui peuplent cette localité. Par ailleurs, à la veille de la présidentielle, ils tiennent à préciser qu’ils détiennent leurs cartes d’électeurs et qu’au moment propice, ils l’utiliseront comme armes……