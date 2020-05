Crédit hôtelier / Relance du tourisme : « Ce qui a été mis avant ce sont les gens qui ont été impactés par cette crise de toute la chaine de valeur touristique ». (Aliou Gning, CT/SPCH, MTTA)

Ce mardi 19 mai 2020, le secteur du Tourisme à l'instar des autres secteurs d’activités impactés économiquement par la Covid-19 a reçu sa subvention. L'Etat du Sénégal a octroyé une enveloppe de 15 milliards de Fcfa aux acteurs dudit secteur allant dans le cadre du Programme de Résilience Économique et Sociale.

Occasion pour M. Aliou Gning, Conseiller technique du ministre du Tourisme et des Transports aériens, par ailleurs secrétaire permanent du Crédit Hôtelier, de revenir sur l'importance du Crédit Hôtelier, mais aussi les critères de sélection des béficiaires. Selon lui, « Ce qui est important se sont les instructions du ministre du tourisme allant dans le sens de faire dans la célérité pour que les financements soient mis à la disposition des cibles de façon inclusive. » Ainsi, il a souligné que c'est toute la chaine de valeur du tourisme qui est concernée.

Répondant sur les critères de sélection des bénéficiaires, M. Gning a déclaré que « Ce qui a été mis avant ce sont les gens qui ont été impactés par cette crise de toute la chaine de valeur touristique. On a essayé d'alléger les critères pour en faire bénéficier le maximum d’auteurs ». Aliou Gning de poursuivre que « ces crédits ont été accordés dans des conditions très avantageuses, car c'est des financements de 2 à 3,5% de taux d’intérêt sur une durée de 8 ans avec un différé de 2 ans ».