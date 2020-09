Crédit hôtelier/Agences de voyage: « le ministre a été réceptif à leur préoccupation et a donné des instructions pour qu'elles soient financées » (Aliou Gning, CT/MTTA)

Le ministère du tourisme et des transports aériens a bénéficié d'un financement dans le cadre du programme de résilience économique et social que l'Etat a mis en place pour atténuer les impacts négatifs de la Covid-19 dans tous les secteurs d'activités. Sur instruction du ministre, presque 2300 structures ont déjà été financées mais il y avait quelques problèmes d'éligibilités pour certaines structures comme les agences de voyages qui ont tardé à recevoir leurs parts. Selon, Aliou Gning, Conseiller technique du Ministre du tourisme et des transports aériens « il y a eu des critères d'éligibilités qui ont été fixées telle que l'agrément au niveau du ministère du tourisme et des transports aériens. Le problème de ses agences de voyages c'est qu’elles n’avaient pas cette agrément mais le ministre a été réceptif à leur préoccupation et a donné des instructions pour que ses agences soient financées. C'est un problème qui est réglé, ses agences de voyages qui sont dans le pèlerinage sont aujourd'hui concernées par le financement du crédit hôtelier ».